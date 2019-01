Canicattì, manutenzione stradale: chiusa al traffico Via Puglia

Connect on Linked in

Il sindaco di Canicattì Ettore Di Ventura e l’assessore allo Sviluppo Territoriale, Rosa Maria Corbo, informano che a partire dalla giornata di ieri per la durata di 8 giorni, i tratti stradali di largo Aosta (tra la via Ten.Col.La Carrubba e la via Puglia) e di via Puglia (tra largo Aosta e via Marche), saranno chiusi al traffico veicolare e sarà vietata la sosta su ambo i lati.

Il provvedimento, previsto dall’Ordinanza sindacale

n°.7/2019, si è reso necessario per consentire al gestore del servizio idrico integrato del nostro Comune, Girgenti Acque S.p.A., di effettuare urgenti lavori di scavo per la sistemazione della condotta idrica.

Durante le ore notturne sarà eseguita una prova di ascolto per poter localizzare la perdita d’acqua cui seguirà, in mattinata, lo scavo.

Pertanto la circolazione degli autobus subirà delle momentanee variazioni: gli autobus di linea extraurbana in arrivo al terminal di via Ten.Col.La carrubba sono obbligati ad accedervi da via Ten.Col.La Carrubba, mentre il capolinea degli autobus di linea urbana, fino alla conclusione dei lavori, è trasferito in via Ten.Col.La Carrubba, nello spazio adiacente il monumento a San Pio.