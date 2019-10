Canicattì, Maxi blitz antidroga: 21 gli indagati

Connect on Linked in

In questi giorni si starebbe svolgendo presso il Tribunale di Agrigento l’udienza preliminare del processo inerente all’inchiesta “Broders” operata dalle forze dell’ordine per fronteggiare un presunto giro di spaccio nell’agrigentino.

I fatti risalirebbero al biennio 2012-2014 dove, in seguito ad un blitz antidroga messo a segno dagli uomini dell’arma dei carabinieri sarebbero stati sorpresi in flagranza ben 21 persone, per la maggior parte originarie di Canicattì, a spacciare eroina, cocaina e hashish seguendo il metodo del “Take and go”.

Solo grazie ad una solerte attività investigativa messa a segno dai militari della locale compagnia è stato dunque possibile raccogliere il materiale probatorio atto ad accertare le gravi responsabilità in capo ai soggetti coinvolti accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Di Pietro Geremia