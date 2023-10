Dopo un mese di stop riapre il mercato settimanale di via Carlo Alberto. La sospensione della fiera che si tiene in città ogni mercoledì era stata decisa dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Vincenzo Corbo per motivi di sicurezza e non solo. Infatti, occorre ridisegnare i posti da assegnare alle bancarelle dei venditori ambulanti che da ogni parte della Sicilia il mercoledì giungono in città e soprattutto cercare di evitare che all’interno possano essere presenti gli abusivi che danneggiano i colleghi che invece pagano regolarmente le tasse al comune per gli spazi ed allo Stato perché in possesso di partita iva. “È stato raggiunto un accordo sindacale con l’amministrazione comunale di Canicattì, – spiega Domenico Danisi presidente di Cidec Agrigento- Caltanissetta-. Enna, organizzazione sindacale di categoria. Il comune sta organizzando una task force con guardia di finanza, carabinieri e polizia municipale per controllare tutta la fiera, in attesa che venga terminato il censimento degli ambulanti. Infatti,-aggiunge- per fare una piantina adeguata del mercato ed assegnare in via definitiva gli spazi, occorre agli uffici sapere chi è in regola. Gli ambulanti stanno provvedendo a inviare le visure camerali aggiornate al comune di Canicattì. Non tutte però sono pervenute ancora, quindi per non perdere altro tempo e non far saltare anche la fiera del Rosario, il comune sta riaprendo ma con i dovuti controlli. Ci deve essere in ogni bancarella – continua il sindacalista- registratore di cassa. Occorre la presenza all’interno dello stand del titolare del posto assegnato con documento di riconoscimento non scaduto, visura camerale aggiornata e licenza di vendita rilasciata dal comune di Canicattì. Vietata licenza itinerante, c’è il rischio che possa essere sequestrata anche la merce dalla Guardia di Finanza. Il mercato ritorna quindi com’era ma con l’accorgimento di montare le bancarelle sotto le banchine e con 4 metri di profondità compreso il furgone. Dovranno essere garantite le vie di fuga. Chi non rispetta queste regole verrà fatto smontare e non potrà più prendere parte alla fiera sino a quando non regolarizzerà la propria posizione. Il sindaco Vincenzo Corbo – conclude Domenico Danisi- si sta prendendo la responsabilità di riaprire il mercato per far lavorare gli ambulanti ma le regole devono essere rispettate”.