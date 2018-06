Canicattì, messa in sicurezza istituti scolastici: intervista al sindaco Di Ventura (Video)

Print This Post

Si è tenuta ieri presso la sala Giunta in corso Umberto una conferenza stampa durante la quale il sindaco Ettore Di Ventura ha illustrato importanti provvedimenti approvati dalla Giunta.

Tra questi la messa in sicurezza di alcuni edifici scolastici.

Sono ben 11 le deliberazioni di Giunta Municipale riguardanti i progetti definitivi per la messa a norma antincendio delle Scuole Comunali e approvate nella seduta del 27 giugno scorso.

Gli edifici interessati sono le Scuole Materne “La Carrubba”, “Don Milani”, “Petrella”, “S.Pertini”; le Scuole materne ed Elementari “De Amicis e Crispi”, le Scuole Medie “Pirandello”, “Verga”, “Sen.Gangitano”; le Scuole Elementari “Don Bosco” e “Padre Gioacchino”.

I progetti saranno presentati entro il prossimo 2 luglio alla selezione per la concessione dei contributi per la messa a norma antincendio degli edifici scolastici previsti per il triennio 2018/2020 (D.D.G. n.1448/Istr del 20/04/2018).

Questi gli importi totali previsti per ogni singolo progetto: Scuola Materna “Don Milani” €.49.994,00; Scuola Materna “Petrella” €.21.954,00; Scuola Materna “Pertini” €.49.944,94; Scuola Materna “La Carrubba” €. 49.963,49; Scuola Materna ed Elementare “De Amicis” €.49.992,77; Scuola Materna ed Elementare “Crispi” €.49.992,28; Scuola Media “Pirandello” €. 48.700,00; Scuola Media “Sen.Gangitano” €.49.996,47; Scuola Media “Verga” €.49.994,35; Scuola Elementare “Don Bosco” €. 49.999,81; Scuola Elementare “Padre Gioacchino” €.42.169,00. Lo comunicano il Sindaco Ettore Di Ventura e l’Assessore allo Sviluppo Territoriale; Rosa Maria Corbo.

Gli amministratori si dicono soddisfatti per il lavoro svolto dai tecnici comunali e confidano nell’approvazione dei progetti, cosa che potrà consentire tutta una serie di lavori di manutenzione straordinaria necessari ad adattare gli edifici scolastici di proprietà comunale alle attuali norme di sicurezza antincendio.