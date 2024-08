Tempesta elettrica. Sulla nostra Sicilia, da circa tre giorni, è in atto una perturbazione che ogni giorno crea le prospettive per dei temporali di forte intensità, che si sono creati in diverse zone dell’Isola, dovuti all’alto tasso di umidità presente nei bassi strati.

Erano circa le ore 15 di ieri, Mercoledì 28 Agosto 2024, quando sulla nostra Canicatti si stava per creare una situazione che, da lì a poco, avrebbe creato un vero e proprio pericolo alluvionale.

Forti raffiche di vento si sono alzate sul territorio canicattinese in un contesto davvero da film di Steven Spielberg dove, in pochi minuti, sono venuti giù tra i 20 e i 30 mm di pioggia oltre all’incessante tempesta elettrica, che ha causato diversi blackout sulla città, con tuoni davvero paurosi che facevano tremare le case.

Un miglioramento del tempo è previsto per il weekend 31 Agosto-1Settembre 2024.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato