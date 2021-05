Impennata di micro criminalità in città, nelle scorse ore sarebbero state rubate 2 autovetture parcheggiate in zone periferiche di Canicattì.

I ladri hanno portato via una Alfa Romeo Giulietta in via Vittorio Emanuele e una Fiat Punto in via Francesco Caro. Entrambe le autovetture si trovavano parcheggiate in strada nei pressi delle abitazioni dei proprietari.

Smaltita la rabbia per quanto accaduto, le vittime dei furti hanno sporto denuncia presso le forze dell’ordine. I cittadini chiedono a gran voce che venga attivata la videosorveglianza cittadina che dovrebbe servire da deterrente per arginare il fenomeno legato a furti e agli atti vandalici ai danni di autovetture.

Qualche mese fa L’amministrazione comunale di Canicattì, guidata dal sindaco Ettore Di Ventura, ha sottoscritto in Prefettura, alla presenza del Prefetto, il cosiddetto Patto per la Sicurezza Urbana finalizzato all’installazione e al potenziamento dei sistemi di videosorveglianza in diverse aree del territorio comunale ma ad oggi sembra che ancora nulla sia in funzione.