Microcriminalità in azione a Canicattì, nelle scorse ore ignoti hanno messo in atto due furti in abitazioni. Le zone interessate dall’azione dei topi d’appartamento sono via Vittorio Emanuele e C.da Corrige.

In entrambi i casi i ladri sono riusciti ad impossessarsi di beni custoditi all’interno, in particolare quadri e smart Tv. Ai proprietari non è rimasto altro da fare che denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine.