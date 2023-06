Si affaccia alla finestra per fumare una sigaretta e vede la sua auto in marcia, è successo ad una guardia giurata di Canicattì che ha assistito in diretta al furto della sua Fiat 500.

All’uomo non è rimasto altro da fare che recarsi presso il locale commissariato per sporgere denuncia.

I poliziotti hanno avviato le indagini e qualche ora dopo sono riusciti a ritrovare il veicolo in via Della Costituzione, una traversa di via De Gasperi. La Cinquecento aveva il cilindro dello sportello, il quadro e il blocca sterzo danneggiato.