Canicattì, minacciava e tratteneva le paghe dei lavoratori: denunciato 51enne

Gli uomini di pubblica sicurezza appartenenti al commissariato di Canicattì guidato dal vice questore Cesare Castelli hanno denunciato nei giorni scorsi un 51enne originario di Mazzarino.

Secondo l’accusa pare che l’uomo, un datore di lavoro in un campo agricolo sito nella città del Parnaso, trattenesse alcune spettanze economiche dei propri dipendenti dietro intimidazioni.

In seguito alle solerti indagini dei poliziotti dunque, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà per il reato di appropriazione indebita e minacce.

Di Pietro Geremia