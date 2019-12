Canicattì, modernizzare il centro storico con le case ad 1 euro: tutto quello che c’è da sapere

Connect on Linked in

Di recente l’amministrazione comunale di Canicattì, ha ripreso la notizia secondo cui sarebbe possibile acquistare casa spendendo un euro. Cosa c’è di vero in questa iniziativa? Quali sono i retroscena? Si può intraprendere un’attività in questo settore?

Per cominciare: a chi appartengono le case in vendita a 1 Euro? A privati, che incaricano il comune di fare da intermediario . L’immobile ti costa simbolicamente un euro, ma lo devi ristruttuare entro una data di scadenza concordata.

Va anche detto che un progetto simile era stato portato avanti dalla commissione straordinaria che amministrò Canicattì nel 2004, in quell’occasione i commissari avevano abbozzato un progetto per rinnovare “Borgalino” per costruire delle cooperative in tutte quelle zone dove attualmente sono presenti delle case fatiscenti.

I proprietari avrebbero dovuto abbattere le abitazioni vecchie per dar vita a moderni fabbricati aiutati da un abbattimento delle tasse locali e da mutui agevolati.

Perchè i privati se ne vogliono liberare? Perchè spesso è divenuto un incombenza, fiscale o di altro tipo, e non c’è convenienza a tenerlo. Non esistendo alcun mercato, l’iniziativa “case a 1 Euro” è apparsa da subito come una concreta possibilità di disfarsene.

L’acquisto ad 1 euro dunque è una provocazione puramente simbolica poichè per avere l’immobile l’acquirente dovrà rispettare i seguenti requisiti:

LEGGETE BENE:

Per procedere con l’acquisto del bene, alla cifra di 1 euro, bisogna garantire:

La ristrutturazione e rivalutazione dell’immobile entro 365 giorni dall’acquisto, per un valore di circa 20-25mila euro;

Le spese notarili per la registrazione, le volture e l’accatastamento dell’immobile;

Che i lavori verranno avviati a due mesi di distanza dal momento in cui si avranno tutti i permessi;

Una polizza fideiussoria di 5mila euro della durata di tre anni a garanzia dell’acquisto per il Comune.



Comprare casa a 1 euro è dunque possibile, ma l’acquirente dovrà assicurare la copertura dei costi di ristrutturazione degli immobili.

L’intento di “modernizzare” e di dare ordine e pulizia ad alcune aree della città dunque non rappresenta affatto un danno ma al contrario potrebbe servire a far crescere l’economia del paese. Canicattì infatti, potrebbe trarre ricchezza anche dal turismo .

L’errore di considerare secondarie realtà come quelle della parte alta dev’essere evitato con precise politiche di programmazione altrimenti le conseguenze potrebbero essere devastanti per edifici sconosciuti sotto il profilo storico, architettonico ed archeologico.

Al fine di rivalutare il centro storico è stata anche predisposta l’istallazione di una nuova segnaletica di indicazione che consentirà un migliore raggiungimento dei principali monumenti del quartiere “Borgalino” dove si trovano edifici di grande valenza culturale come la chiesa dei santi Filippo e Giacomo nota come la “Badia” e il più imponente palazzo di Canicattì , poiché torreggia su quasi tutta la città, che è quello di don Nicolò La Lomia.

I nuovi cartelli indicheranno anche la via Stabile, accanto all’immenso edificio, dove si trova un pittoresco sottopassaggio detto “Arco di Don Cola”. Si cercherà anche di dare delle indicazioni relative a vie che sono state oggetto di antiche leggende.