Canicattì, molesta e minaccia l’ex marito: denunciata 40enne

Nei giorni scorsi è stata denunciata a piede libero una donna di 40 anni del luogo per minacce, danneggiamento e molestie ai danni del suo ex marito presso il commissariato di pubblica sicurezza di Canicattì guidato dal vice questore Cesare Castelli.

La vicenda ha avuto inizio lo scorso mese di ottobre quando una voltante della polizia di stato era intervenuta presso l’abitazione dei 2 coniugi in seguito ad una chiamata da parte della donna che accusava il marito di aver cambiato la serratura di casa ove avevano convissuto negando in tal modo l’accesso.

In seguito all’intervento dei poliziotti l’ex coppia in separazione aveva raggiunto un vacillante accordo venuto meno in pochissimo tempo per via delle continue vessazioni della ex moglie che, a quanto pare, non solo minacciava e molestava il marito, ma addirittura era entrata nella loro precedente abitazione danneggiando una finestra.

Una vera e propria escalation di guai che ha dunque costretto l’uomo a operare per una denuncia formale alle forze dell’ordine.

Di Pietro Geremia