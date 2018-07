Canicattì, momenti di tensione in un centro di accoglienza: 17enne sequestra operatori e compagni e danneggia arredamento

Connect on Linked in

Momenti di forte tensione in un centro di accoglienza per minori non accompagnati di Canicattì dove uno degli ospiti, un 17enne originario del Ghana, ha dapprima rinchiuso i compagni e alcuni operatori in una stanza e successivamente ha danneggiato parte dell’arredamento della struttura.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Canicattì, diretti dal nuovo dirigente Cesare Castelli, che hanno dovuto faticare parecchio prima di bloccare definitivamente l’atteggiamento aggressivo del giovane extracomunitario.

Il ragazzo è stato denunciato per minacce e danneggiamento, da valutare anche l’ipotesi di reato di sequestro di persona. Il minorenne è stato trasferito in un’altra struttura d’accoglienza dell’hinterland.

Foto d’archivio