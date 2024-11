Mondo della politica in lutto. Si è spento questa mattina alle prime luci dell’alba all’età di 85 anni Vincenzo Lo Giudice, ex assessore e deputato regionale, ed ex sindaco di Canicattì.

A stroncare l’uomo politico che avrebbe compiuto 86 anni il prossimo 30 novembre è stato un arresto cardiocircolatorio che non gli ha lasciato scampo.

Sino a ieri, Vincenzo Lo Giudice come al solito era stato notato in giro per la sua Canicattì ad intrattenersi al bar con amici o per fare la spesa. Nato il 30 novembre del 1939, è stato parlamentare all’Ars per due legislature e assessore regionale ai Lavori pubblici.

I funerali si terranno domani, 22 novembre, alle 15.30 nella chiesa di Maria Ausiliatrice di Canicattì.