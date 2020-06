Canicattì, morte della bimba durante il trasporto in ospedale: 18 i sanitari indagati

Connect on Linked in

Sarebbero in totale 18 i medici e gli infermieri indagati da parte della Procura di Agrigento per il caso della povera bimba nata al Barone Lombardo di Canicattì e deceduta la settimana scorsa durante il suo trasporto in ambulanza presso l’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento in seguito ad un’emergenza imprevista.

Lo stesso pm titolare dell’indagine avrebbe notificato come “atto dovuto” l’avviso dell’autopsia, che sarà irripetibile, ai sanitari coinvolti nella vicenda così da coinvolgere eventuali consulenti di parte.

Di Pietro Geremia