Vietata la vendita di alcol e chiusura esercizi a mezzanotte. Il sindaco di Canicattì Vincenzo Corbo, a fronte di quello che è successo ieri sera dove un gruppo di minorenni si sono presi a coltellate, ha disposto con un’ordinanza sindacale sia il divieto di vendita di alcol, sia la chiusura di tutti i locali della movida a mezzanotte.

Ecco la nota riportata poco fa sul profilo Facebook del sindaco:

“Da oggi, 1 marzo, al 31 dicembre 2022 dalle 18 alle 24 è in vigore il divieto assoluto di somministrazione e vendita per asporto di bevande in bottiglie di vetro o altri materiali il cui utilizzo improprio possano minacciare l’incolumità personale, con l’O.S. n. 16 del 1 marzo. Con il medesimo atto si ordina, altresì, la chiusura di tutti i locali all’interno del territorio comunale entro e non oltre le ore 24:00.”

Di Salvatore Gioacchino Cacciato