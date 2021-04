Tragedia nel tardo pomeriggio di oggi all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. E’ deceduto un imprenditore di 67 anni, Giuseppe Li Calzi di Canicattì.

L’uomo era stato ricoverato nell’ospedale nisseno per una grave insufficienza respiratoria. Era stato colpito da infarto e sottoposto dai medici ad una coronografia.

Allo stesso tempo era risultato positivo al Coronavirus. Nel pomeriggio la morte all’interno del reparto di terapia intensiva dell’ospedale nisseno.

A Canicattì la morte dell’imprenditore ha destato parecchia commozione. L’uomo, infatti, con la sua famiglia era molto conosciuto in città e non solo per via della sua attività lavorativa.