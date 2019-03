Canicattì, musica: circuiti sonori distribuirà “Moon” il nuovo singolo “DAMN” Calogero Di Naro

Print This Post

La indie label Circuiti Sonori Moon, dal 15 Marzo 2019, distribuirà il nuovo singolo di DAMN, DJ producer canicattinese.

L’acronimo DAMN è lo pseudonimo di Calogero Di Naro, tra i DJ producer di musica elettronica più giovani della provincia di Agrigento.

Classe ‘99, ha avuto modo di aprire per artisti già conosciuti quali Mr. Rain, Fred De Palma, Brusco, L’Elfo. MOON è la sua prima produzione come DAMN, anche se in passato aveva già pubblicato dei lavori sotto diverso pseudonimo.

Il brano sarà distribuito da Circuiti Sonori di Armando Cacciato, che si è occupato anche del mastering.