Canicattì, Natale in bici: successo per l’iniziativa(Foto)

Connect on Linked in

Si è conclusa in maniera eccellente la manifestazione “Natale in bici” che ha visto, domenica 15 dicembre, la partecipazione di tantissimi appassionati delle due ruote ma anche di famiglie e bambini che hanno voluto dare il loro contributo a questa iniziativa all’insegna del divertimento e della solidarietà.

Nutrita è stata la partecipazione presso lo stand dell’ associazione, dove si è svolta l’animazione per bambini e sono state distribuite “sfingi” fritte al momento, panettoni e dolci vari.

A conclusione della manifestazione una delegazione di rappresentanti dell’associazione, insieme al sindaco, all’assessore Angelo Cuva e Don Gino Giuffrè si è recata presso il locale presidio ospedaliero per portare un sorriso agli ospiti dei reparti di psichiatria e pediatria.

“Il bilancio della mattinata è senz’altro più che positivo e la notevole partecipazione all’evento non fa altro che stimolarci a dare sempre di più il nostro contributo per la collettività – commenta Il Presidente dell’Associazione Nalbone Giuseppe – I nostri ringraziamenti vanno all’amministrazione comunale per il supporto, a Sbirulandia per aver allietato la mattinata con l’animazione per i bambini ed allo staff della Caffetteria del Parnaso per averci deliziato con le loro “Sfingi”.

Ci preme ringraziare, inoltre, tutte le associazioni sportive dei comuni limitrofi che hanno dato il loro contributo partecipando alla passeggiata in bici e i tantissimi canicattinesi che hanno preso parte a questa manifestazione e ne hanno colto le finalità, inscritte nell’amore che nutriamo per la nostra comunità. “