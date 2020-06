Canicattì, neonata deceduta durante trasporto in ambulanza: eseguita autopsia

Connect on Linked in

Nella giornata di ieri e stata eseguita l’autopsia della neonata deceduta la settimana scorsa durante un trasporto in ambulanza.

Tutto sarebbe avvenuto nella giornata di Giovedì scorso quando dopo essere appena nata, a quanto pare con un parto cesareo, la povera piccola è stata reputata in pericolo di vita così da far optare i medici dell’ospedale Barone Lombardo per il suo immediato trasferimento al reparto Utim del nosocomio agrigentino.

Durante il tragitto in emergenza però il cuore della neonata ha smesso improvvisamente di battere rendendo così vani i tentativi di porla in salvo.

Sul caso la Procura della Repubblica di Agrigento guidata dal Procuratore Luigi Patronaggio ha avviato un’inchiesta in cui sarebbero stati coinvolti 18 tra medici e infermieri i quali hanno nominato i propri consulenti che hanno preso parte all’autopsia della neonata e che hanno chiesto un periodo di 60 giorni per depositare la propria relazione.

Di Pietro Geremia