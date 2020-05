Canicattì, slittato il riavvio del mercato settimanale di Via Carlo Alberto

Connect on Linked in

Il sindaco Ettore Di Ventura informa che l’Amministrazione comunale e i rappresentanti degli ambulanti del mercato del mercoledì, hanno raggiunto l’accordo per un riavvio sperimentale nel vecchio sito di via Carlo Alberto. Adesso si tratta di predisporre tutti gli adempimenti utili e necessari ad una fruizione del mercato nel rispetto delle linee guida di riferimento in tema di contrasto al contagio Covid, contemplando salvaguardia della salute e fattibilità di esercizio.

“Si tratta di uno sforzo organizzativo notevole e delicato che gli ambulanti riusciranno sicuramente a concretizzare in tempi rapidi per un riavvio in totale sicurezza e senza passi falsi che possano rimettere in discussione il risultato raggiunto. Abbiamo quindi condiviso la loro decisione di far slittare ulteriormente la riapertura del mercato, in un’ottica di fattiva e disponibile collaborazione tra le parti, che fa prospettare una ripartenza sotto buoni auspici.” L’assessore alle Attività Produttive, Giangaspare Di Fazio