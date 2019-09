Canicattì, niente stipendi di Luglio e Agosto: netturbini indicono sciopero

Print This Post

Ennesimo sciopero in vista per i netturbini di stazza nel Comune di Canicattì.

La decisione degli operatori ecologici sarebbe arrivata in seguito ad una serie di assemblee sindacali di categoria dalle quali sarebbe emerso come gli operai non avrebbero ancora incassato gli stipendi di luglio ed agosto.

Lo sciopero della raccolta dei rifiuti, di cui l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Di Ventura sarebbe stata già informata e che pare avrebbe già pagato una fattura alle aziende che sarà di seguito girata ai dipendenti, sarà avviato il prossimo Martedì 10 settembre 2019, giorno in cui di norma è previsto il conferimento della plastica e metallo.

Di Pietro

Geremia