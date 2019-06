Canicattì, nigeriano aggredisce connazionale : feriti anche due carabinieri

Print This Post

Un’aggressione, che ha avuto come protagonista un giovane nigeriano, si è verificata questa sera intorno alle 18.00 in via Cola di Rienzo, nel centro storico di Canicattì.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale compagnia per cercare di evitare il peggio. L’aggressore infatti, avrebbe messo le mani al collo del connazionale tentando di strangolarlo.

Durante l’intervento i militari sarebbero stati colpiti con calci e pugni che hanno provocato diverse contusioni curate dai sanitari dell’ospedale barone Lombardo .

I feriti sono stati trasportati al pronto soccorso da un’autoambulanza del 118.