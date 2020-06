Canicattì, non rispetta l’obbligo di dimora: arrestata 26enne

Connect on Linked in

Nella giornata del 1 giugno, i poliziotti del commissariato di Canicattì, hanno eseguito l’ordinanza di aggravamento e sostituzione di misura cautelare degli arresti domiciliari a carico di una cittadina rumena di 26 anni.

L’attuale provvedimento è scaturito da una serie di gravi e ripetute violazioni commesse dalla odierna arrestata che, in diverse giornate, ha più volte trasgredito il rispetto dell’obbligo di dimora nel territorio di Canicattì.

E’ stata, inoltre, trovata da personale del Commissariato di P.S. alla guida di un veicolo senza aver mai conseguito il titolo abilitativo e con la stessa autovettura, priva di copertura assicurativa, che nelle giornate scorse era stata sottoposta a sequestro amministrativo, poiché oggetto di precedenti analoghe infrazioni.

L’autovettura veniva definitivamente affidata in giudiziale custodia per la confisca e venivano comminate sanzioni pecuniarie per oltre 6000 euro. L’arrestata, dopo le formalità di rito, è stata accompagnato presso il proprio domicilio per l’espiazione della pena sopraindicata.