Canicattì, non risultavano negli archivi comunali: scoperti 3.650 furbetti della Tari

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Tempi duri per i furbetti delle tasse. In seguito ad un controllo effettuato dai dipendenti degli uffici comunali di Canicattì, sono stati scoperti ben 3.650 contribuenti che non hanno mai pagato la Tari, la tassa sui rifiuti.

L’individuazione dei cittadini sfuggiti in questi anni dalla banca dati comunale dunque, secondo l’assessore comunale alle Finanze Angelo Messina, intervistato dal quotidiano La Sicilia, permetterà di certo di poter distribuire con maggiore equità la tassazione pro capite nella popolazione canicattinese già abbastanza provata a livello economico.

Di Pietro Geremia