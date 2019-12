Canicattì, nonna Maria Tornammè spegne 106 candeline: gli auguri dell’amministrazione comunale(Foto)

L’amministrazione comunale di Canicattì, ha reso omaggio a nonna Maria Tornammè in occasione del suo 106esimo compleanno.

A porgere gli auguri è stato il vice sindaco Giangaspare Di Fazio che ha portato alla longeva nonnina canicattinese gli auguri non solo degli amministratori ma di tutta la comunità canicattinese.

Nonna Maria , nata a Canicattì nel 1913, ha festeggiato il compleanno presso la sua abitazione in compagnia di familiari e conoscenti , durante il compleanno è stata anche celebrata la santa messa.

La signora Maria è un esempio di longevità che ha dato gioia a tutta la collettività.

“Ho avuto l’onore di rappresentare l’amministrazione per festeggiare ed omaggiare insieme ai figli e alla sua numerosa e splendida famiglia, i 106 anni di vita della sig.ra Maria Tornammé – commenta il vice sindaco Di Fazio – la sua è una testimonianza di una vita buona e generosa, come dimostrato dall’affetto di cui è circondata, ma anche dello spirito che ha animato una donna che si è dedicata al lavoro, con sacrifici personali e in tempi in cui questo non avveniva così frequentemente.

A lei, dunque, va un ringraziamento speciale per il suo esempio e un augurio di grande serenità per i prossimi anni”.