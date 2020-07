Canicattì, notizia su nuovo caso di Covid 19 in città: il sindaco smentisce “E’ una fake news!”

Connect on Linked in

Preoccupazione in queste ore per una notizia diffusa sui social riguardante un nuovo caso di coronavirus in città, in poco tempo la notizia è diventata virale diffondendosi sui telefonini e sui profili social di molti canicattinesi.

A smentire la notizia ci ha pensato il primo cittadino che rassicura i canicattinesi spiegando che in città non c’è nessun nuovo caso:

“A proposito di fake news gira sui social questo post. Preciso che è un falso. Nella nostra Città non ci sono nuovi casi di contagio da Covid-19 “