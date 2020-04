Canicattì, notte di fuoco in via Verdi: distrutte due auto(Foto)

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Notte impegnativa per i vigili del fuoco del locale distaccamento a causa di due incendi che hanno interessato una Renault Scenic ed un’Opel , entrambe parcheggiate in via Verdi a Canicattì, nei pressi della chiesa di San Biagio .

I pompieri , intorno alle 3.30 della notte, hanno ricevuto al centralino di contrada Carlino una segnalazione di incendio auto, in via Verdi . Giunti sul posto l’intervento si è mostrato subito impegnativo visto il coinvolgimento di più autovetture.

Nonostante il tempestivo intervento una delle auto, la Renault Scenic, è stata completamente distrutta dalle fiamme mentre l’Opel ha avuto seri danni in tutta la parte posteriore.

Sull’episodio indagano le forze dell’ordine , sul psoto non sarebbero state trovate tracce di liquido infiammabile.

Con quelle di stanotte salgono a 8 le auto bruciate negli ultimi due mesi.

Foto Siciliareporter.