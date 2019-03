Canicattì, nuova apertura Eurospin: polemiche sui social per mancanza di impiegati locali

Print This Post

L’apertura del nuovo supermercato Eurospin , in via Saetta a Canicattì, ha suscitato qualche polemica sui social.

Molti canicattinesi hanno esternato il loro malcontento su Facebook per la mancanza di impiegati locali.

Molti giovani disoccupati infatti, avrebbero inviato il proprio curriculum vitae nella speranza di essere selezionati per ricoprire una delle figure generalmente impiegate nei punti vendita Eurospin, quindi cassieri, responsabili, addetti ai reparti e ai banchi e tanti altri profili.

In molti speravano che il Gruppo Eurospin avesse dato priorità alla popolazione locale ma al momento sembra non siano state ufficializzate assunzioni di giovani del luogo, chissà magari bisognerà attendere che il nuovo punto vendita entri a regime per incrementare il personale e magari dare una boccata d’ossigeno anche ai giovani disoccupati locali.

Eurospin è un’azienda della Grande Distribuzione Organizzata nata nel 1993 e attiva nel settore degli alimenti e beni di largo consumo. Si tratta del più grande discount italiano con più di 1000 punti vendita tra Italia e Slovenia e sede centrale a San Martino Buon Albergo, Verona.

Il Gruppo opera nel settore dei discount tramite 5 società

in Italia, Spesa Intelligente, Eurospin Tirrenica, Eurospin Lazio, Eurospin

Puglia ed Eurospin Sicilia, ed una all’estero, Eurospin Eko.