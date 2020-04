Canicattì, nuovo caso di Covid 19: i positivi salgono a 5

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Si registra un nuovo caso di Covid 19 in città, secondo quanto comunicato dal sindaco, si tratta di un nostro concittadino che , ritornato dal Nord Italia, aveva concluso il periodo di quarantena previsto dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri.

La persona in questione, secondo quanto comunicato dalle istituzioni comunali, ha osservato il periodo di quarantena ; è stato in isolamento domiciliare ed è stato sottoposto alla vigilanza sanitaria prevista dalla normativa vigente.

“Allo stato attuale abbiamo 5 casi di coronavirus a Canicattì – comunica il sindaco Ettore Di Ventura – mi è stato notificata pochi minuti la conferma del quinto caso nella nostra Città.

Si tratta, come per il quarto caso, di un soggetto rientrato nella nostra Città che è stato sottoposto a tampone rinofaringeo a ridosso della conclusione del periodo di quarantena, così come previsto dell’ordinanza regionale n.7.

Ho subito contattato telefonicamente il soggetto che mi ha rassicurato sul suo stato di salute e sulle misure precauzionali adottate durante l’isolamento domiciliare che ha rigorosamente effettuato.

Contemporaneamente comunico che mi è stata confermato l’esito negativo per ulteriori 10 nostri concittadini sottoposti a tampone nei giorni scorsi. Vi prego di continuare a rimanere a casa.”