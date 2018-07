Canicattì, oggi alle 16.30 i funerali di Fifì Cammalleri

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Si terranno oggi pomeriggio alle 16.30 nella chiesa di San Domenico i funerali della signorina Fifì Cammalleri.

Nata il 12 dicembre 1911, aveva ben 106 anni, il suo straordinario caso di lunga vita, insieme alla sorella Diega “Deddè” di 112 anni, è stato un vero e proprio oggetto di studio da parte degli scienziati di tutto il mondo.

Lo scorso dicembre a casa delle due nonnine d’Italia si era recata troupe di Rai Uno per un servizio andato in onda durante la popolare trasmissione “La vita in diretta”.