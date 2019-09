Canicattì, oggi il 31° anniversario della morte del giudice Antonino Saetta e del figlio Stefano

Connect on Linked in

Ricorre oggi il 31° anniversario dell’uccisione del giudice Antonino Saetta e del figlio Stefano, i rappresentanti delle istituzioni , nell’ambito delle iniziative organizzate per la settimana della legalità, organizzata dalle associazioni “Tecnopoplis” ed “Amici del Giudice Rosario Angelo Livatino” alle 9:30 si recheranno presso il cimitero comunale di Canicattì per la deposizione di un omaggio floreale presso la tomba del Presidente Antonino Saetta e del figlio Stefano ; alle 10:30 – celebrazione eucaristica nella Chiesa di San Diego; alle 12:00, deposizione presso la Stele in C.da Giulfo – territorio di Caltanissetta (vecchio tracciato SS 640 Porto Empedocle-Caltanissetta).

Il giudice Antonino Saetta, Presidente della I° sezione della Corte d’Assise d’Appello, insieme al figlio Stefano, venne ucciso con 46 colpi nell’agguato avvenuto il 25 settembre 1988 sul viadotto Giulfo in territorio di Caltanissetta.

Saetta aveva condannato in appello i capimafia Michele e Salvatore Greco per l’attentato a Rocco Chinnici ed i killer del capitano Emanuele Basile, scandalosamente assolti in primo grado (ma il processo era stato annullato dalla cassazione), si apprestava a presiedere l’appello del maxi processo.

Il giudice, sentendosi in pericolo, aveva chiesto di essere trasferito ad altra Corte d’Appello ma la sua richiesta non venne accettata per la necessità della sua presidenza proprio in quel luogo e in quel processo, per il suo equilibrio e il suo amore per la giustizia.