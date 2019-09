Canicattì, oggi la protesta degli agricoltori contro impianto di biometano

Print This Post

È un “No” categorico quello che gli agricoltori di Canicattì vogliono far comprendere alle autorità locali sull’installazione di un impianto di biometano nelle campagne site in contrada Grottarossa.

I contadini delle province di Agrigento e Caltanissetta appartenenti al comitato “Salviamo Grottarossa” che posseggono terreni in quella zona, e dai quali ricavano il proprio sostentamento economico, si ritroveranno dunque a protestare per impedire la realizzazione dell’impianto che potrebbe potenzialmente danneggiare le colture rinomate in tutto l’hinterland.

Di Pietro Geremia