Canicattì, omicidio Marco Vinci: Lodato resta in carcere

Alfonso Malato, Gup del Tribunale di Agrigento, non ha accolto la richiesta di scarcerazione per Daniele Lodato in carcere con l’accusa di omicidio dopo aver accoltellato Marco Vinci.

L’avvocato difensore di Lodato, Angela Porcello, aveva richiesto per il suo assistito la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari ma, lo stesso Gip, che ieri ha accettato la richiesta del giudizio abbreviato avanzata dall’avvocato difensore, non ha accolto la misura alternativa al carcere.

Lodato, lo scorso giungo, aveva accoltellato a morte Marco Vinci dopo una discussione avuta in un pub di Canicattì.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato