Canicattì, onorevole affermazione della Scuola Don Bosco al Concorso Nazionale “Scuole in musica” di Verona

Si sono brillantemente distinti i giovani talenti della Scuola Don Bosco di Canicattì che, dal 21 al 26 Maggio, hanno partecipato al Concorso Nazionale “Scuole in musica” di Verona, tenutosi nel fastoso Palazzo della Gran Guardia.

Il coro di voci bianche ha guadagnato il secondo posto per la categoria (Sez.J-C), alla manifestazione promossa anche dalla provincia di Verona e dall’Associazione Culturale Talent Music School, per la Formazione Musicale Universitaria, posizione più che ragguardevole considerando che sono stati oltre dodicimila i partecipanti provenienti da 400 diversi istituti di tutta Italia.

“Siamo orgogliosi che abbiate portato alto il vessillo del nostro Comune. Un plauso alla Dirigente Dott.ssa Giuseppina Cartella per averne consentito la partecipazione e per l’eccellente esibizione dei giovanissimi coristi, diretti dal Prof. Lillo Puccio, noto per talento, vocazione e professionalità d’avanguardia.

La formazione del coro di voci bianche, accompagnata dalla stessa dirigente e dalla Prof.ssa Maria Luisa Catanese, merita quindi un plauso cittadino non solo per aver conquistato l’ambito trofeo, ma anche per l’esperienza acquisita nell’ambito della formazione musicale, occasione di crescita culturale e umana già tra i banchi.

Complimenti di cuore alla scuola, alle famiglie e ai bravissimi ragazzi: Giulia Cassaro, A.Tancredi Cipollina, Diletta Cipollina, Samuele Di Natale, Giovanni Di Simone, Sofia Lauricella, Cloe Patanella, Lucia Racalbuto, Ottavio Racalbuto, Gianmarco Sacheli, Anita Ventura, Miriam Ventura. Vi auguriamo di mantenere sempre vivo l’amore per la musica e di ottenere nuovi e sempre più meritevoli traguardi” Il sindaco Vincenzo Corbo e l’assessore alla Cultura, Gioachino Asti.