Canicattì, ordigno bellico in contrada Grottarossa: Sabato la detonazione controllata

In seguito al ritrovamento di un ordigno bellico risalente alla seconda guerra mondiale nelle campagne site in contrada Grottarossa, ne è stata disposta la detonazione per sabato 13 Aprile.

Allo scopo di garantire la sicurezza durante le operazioni sono stante emanate ordinanze di sgombero temporaneo degli immobili adiacenti la zona di detonazione, a partire dalle ore 7.00 di sabato 13 aprile .

Le autorità hanno inoltre disposto che dalle ore 7.00 del 13 aprile fino al termine delle operazioni sarà chiuso al transito veicolare un cospicuo tratto della strada statale 640 Agrigento – Caltanissetta sia in contrada Grottarossa che in zone prossime allo svincolo di Canicattì nord e saranno chiusi al transito i tratti della viabilità secondaria di competenza statale e provinciale di confluenza della stessa SS640.

Di Pietro Geremia