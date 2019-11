Canicattì, organizzato incontro sulla Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne

Connect on Linked in

Nella Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne di giorno 25 Dicembre è stato organizzato a Canicattì da parte dell’Euroform, con la collaborazione dell’Unitrè del Rotary Club, del club delle Mamme e dell’associazione Demetra, un dibattito intitolato “Ricordare oggi per ricordare sempre”. L’incontro avrà luogo alle ore 18.00 al Palazzo Cadilac sito a Largo Aosta in cui, dopo l’introduzione ai lavori da parte della Dott.ssa Mariella Di Grigoli, presenzieranno la Vice Dirigente del Commissariato di Canicattì nonché responsabile dell’Ufficio Minori, Maltrattamenti e Violenze Maria Pontillo, il Presidente dell’Unitre’ Giuseppe Lauricella ed autore del libro “Il figlio maschio”, la Presidente della Coop. Soc. Casa Rifugio per le donne vittime di violenza Dalila Gallo e l’Assistente sociale esperta in mediazione familiare Silvana Manna moderati dal giornalista Cesare Sciabarrà.

La tavola rotonda sarà inoltre impreziosita dal Monologo di Lucia Alessi tratto da una storia vera e terminerà con un apericena per i presenti.