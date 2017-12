Canicattì, ospedale : disservizi e carenza di personale, la denuncia di Castellano (Video)

Connect on Linked in

Continuano i disagi all’ospedale “barone Lombardo” di Canicattì a causa della mancanza di personale e del malfunzionamento di importanti reparti.

In questi giorni, a far emergere le gravi carenze del nosocomio canicattinese, è stato il presidente del comitato civico Pro ospedale , Salvatore Castellano che ai nostri microfoni ha denunciato pubblicamente i disservizi che vivono utenti e operatori dell’ospedale canicattinese.

A protestare sono i parenti di molti degenti ma anche gli operatori sanitari che chiedono alle autorità competenti di intervenire urgentemente al fine di evitare il verificarsi di episodi di mala sanità che potrebbero provocare situazioni dagli esiti infausti.

Secondo quanto segnalato da Castellano, l’ospedale canicattinese avrebbe solamente pochi reparti che funzionano bene altri, come ad esempio la chirurgia, sarebbero in condizioni disagiate a causa di una serie di vicissitudini interne per le quali è stato richiesto l’intervento dell’Asp.

I problemi riguarderebbero principalmente la carenza di personale e la mancanza di una sala operatoria per il reparto di chirurgia che attualmente condivide quella del reparto di ginecologia.

” Il mio intervento ha l’obiettivo di sensibilizzare chi di dovere affinché l’ospedale canicattinese venga potenziato con nuovi reparti e messo in grado di far lavorare bene i reparti esistenti che, ad oggi, mancano di importanti attrezzature – commenta Castellano – scriverò una lettera al Sindaco di Canicattì e per conoscenza al Prefetto di Agrigento al fine di far ispezionare la struttura. Nella lettera verranno evidenziati i disagi e i disservizi che si sono creati nel corso degli anni”.