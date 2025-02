Martedì 4 febbraio 2025, alle ore 18.00, si terrà presso il Centro culturale San Domenico di Canicattì (Sala Conferenze) l’evento dal titolo “Rimettere in libertà gli oppressi. Debito pubblico e giustizia sociale”, promosso dall’associazione Insieme per gli altri.

Al centro dell’incontro vi sarà la riflessione sul debito pubblico e il suo impatto sulla giustizia sociale, con uno sguardo attento alle dinamiche economiche che generano forme di oppressione e iniquità.

A relazionare sul tema sarà Padre Giulio Albanese, Direttore dell’Ufficio Comunicazioni Sociali e dell’Ufficio Missionario della Diocesi di Roma, figura di spicco per il suo impegno nell’approfondimento delle problematiche socio-economiche che affliggono le comunità più vulnerabili.

Un evento di forte rilevanza per la comunità

Organizzato dall’associazione Insieme per gli altri, l’appuntamento vede la collaborazione del Comune di Canicattì e intende coinvolgere tutti i cittadini, le associazioni locali e gli esperti del settore.

Si tratta di un’occasione unica per approfondire questioni globali, come la gestione del debito pubblico, ma anche per comprendere come le politiche nazionali e internazionali possano incidere direttamente sulla condizione degli ultimi.

Perché partecipare

Approfondimento tematico: il debito pubblico e le relative conseguenze sulla giustizia sociale rappresentano argomenti di stringente attualità. Relatore di spicco: la presenza di Padre Giulio Albanese, figura impegnata nella comunicazione e nella missione sociale, assicura un taglio autorevole e una visione esperta sulle questioni trattate. Coinvolgimento della comunità: l’incontro mira a sensibilizzare il territorio, incoraggiando la cittadinanza a partecipare attivamente a tematiche di interesse collettivo. Luogo significativo: il Centro culturale San Domenico di Canicattì è uno spazio dedicato alla cultura e al confronto, ideale per ospitare un evento di questo genere.

Informazioni utili

Data : Martedì 4 febbraio 2025

: Martedì 4 febbraio 2025 Orario : 18.00

: 18.00 Luogo : Centro culturale San Domenico, Sala Conferenze – Canicattì (AG)

: Centro culturale San Domenico, Sala Conferenze – Canicattì (AG) Organizzatori : Associazione Insieme per gli altri

: Associazione Tema : “Rimettere in libertà gli oppressi. Debito pubblico e giustizia sociale”

: “Rimettere in libertà gli oppressi. Debito pubblico e giustizia sociale” Relatore: Padre Giulio Albanese (Direttore dell’Ufficio Comunicazioni Sociali e dell’Ufficio Missionario della Diocesi di Roma)

L’ingresso è libero e aperto a tutti. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare direttamente gli organizzatori dell’associazione Insieme per gli altri o consultare i canali informativi del Comune di Canicattì.

Non mancate a questo importante appuntamento: è un’occasione per approfondire il rapporto tra debito pubblico e giustizia sociale, riflettere sulle sfide dell’oggi e cogliere spunti per costruire insieme una società più equa.