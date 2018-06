Canicattì, parco giochi pericoloso: la segnalazione dei residenti di via della Costituzione(Foto)

Print This Post

I residenti di via della Costituzione, una traversa di via De Gasperi, da mesi lamentano la mancanza di interventi nel parco giochi che si trova nel quartiere.

I genitori segnalano la presenza di sporcizia e scarsa manutenzione nell’area verde adiacente al parco per bambini.

Adesso che con l’arrivo della bella stagione il parco è molto frequentato, i residenti , ancora una volta, chiedono al Comune di effettuare un sopralluogo nella zona e di mettere in atto una massiccia opera di bonifica per dare ai bambini l’opportunità di giocare in tutta tranquillità.

Il comitato di quartiere, sicuro della sensibilità del sindaco Di Ventura e di tutta la Giunta, chiede di monitorare la struttura per evitare che un tranquillo pomeriggio di giochi possa evolvere in problemi per l’incolumità dei più piccoli.