Canicattì, partecipazione di pubblico all’evento “Questo non è Amore” (Foto)

Si è svolto ieri, presso il Centro Culturale San Domenico in piazza Dante a Canicattì, l’evento “Questo non è Amore”, momenti di riflessione in occasione della Giornata contro la violenza sulle Donne.

Successo di pubblico per l’iniziativa alla quale hanno partecipato le associazioni UCCIM, La Compagnia del Tempo Relativo, Athena, Lions, Cristalli di Sale, Kiwanis con il patrocinio del Comune di Canicattì.

Presenti l’ Assessore alla Pubblica istruzione, Angelo Cuva e l’Assessore alla Solidarietà sociale, Antonio Giardina.

Data la triste attualità dell’argomento e la cronaca di queste ore con l’ennesimo assassinio di una donna a Partinico, l’invito è quello di incrementare sempre di più le iniziative per contribuire ad educare al rispetto delle donne ed a sentimenti sani .

Foto: Giuseppe Lo Brutto