Calcio, Canicattì-Licata si giocherà senza la tifoseria ospite

In seguito all’ordinanza emanata dal Prefetto di Agrigento in riferimento all’incontro, di calcio di giorno 2 settembre, valevole per la Coppa Italia, tra le squadre dell’A.S.D. Licata Calcio e l’A.S.D.

Canicattì Calcio che si terrà allo stadio stadio “Carlotta Bordonaro”, è stata ordinata la vendita dei biglietti ai soli residenti canicattinesi.

La decisione è stata presa dopo la visione di una nota della Digos di Agrigento sulla pericolosità che tali match hanno per la sicurezza pubblica data la rivalità tra le due tifoserie. Sul pieno rispetto di quanto specificato nell’ordinanza, vigileranno le Forze dell’Ordine.

Di Pietro Geremia