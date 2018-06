Canicattì, passaggio della “2° Bike Tour Trophy Akragas”: modifiche alla circolazione veicolare

a partire dalle 10,00 di domenica e fino alla conclusione del passaggio degli atleti, le vie Mons. Ficarra (tratto compreso tra la SS410 e incrocio con v. San Vincenzo e don Curto), Don Curto, On. Giglia (bretella), De Gasperi (tratto compreso con incrocio via On. Giglia e Ten. Di Dino), Ten. Di Dino fino all’incrocio con la variante per Canicattì SS123 uscita per Campobello di Licata, saranno chiuse al traffico veicolare ed è vietato sostare;