Paura nel pomeriggio di oggi alla villa comunale di viale della Vittoria a Canicattì. Un grosso ramo si è staccato da un albero sfiorando un venditore ambulante che aveva piazzato la sua bancarella di giocattoli proprio all’ingresso dell’unico polmone verde della città.

Fortuna ha voluto che il ramo non abbia colpito l’uomo che sarebbe rimasto certamente ferito. Sono stati alcuni passanti ad avvertirlo in tempo e farlo allontanare. Poi il tonfo.

Sul posto i vigili urbani e gli operai del comune che hanno messo in sicurezza l’area. All’interno della villa in quel momento si trovavano parecchie persone ed in particolare famiglie con bambini che si recano abitualmente in quella area dove ci sono anche dei giochini per i più piccoli.