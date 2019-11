Canicattì, raffiche di vento fanno cadere un albero su due auto(Video e foto)

Print This Post

Le forti le raffiche di vento che imperversano sulla città, come nel resto dell’hinterland agrigentino, hanno provocato questa notte, la caduta di un albero di imponenti dimensioni in via Soldato Battaglia, nei pressi della scuola elementare Rapisardi.

Il tronco è finito sul tetto di due auto ed ha in parte ostruito la carreggiata.

Fortunatamente, vista l’ora tarda , nessun ferito solo danni alle auto parchegiate.

Domattina, gli operai del comune ed i Vigili del Fuoco provvederanno a liberare l’area stradale rimettendo la zona in sicurezza.

Il forte vento di queste ore ha causato diversi disagi in tutto l’hinterland agrigentino.