Canicattì, paura nella notte: auto brucia e danneggia una palazzina (Foto)

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Sicuramente una brutta nottata quella di ieri per i residenti del quartiere Oltreponte a Canicattì.

Intorno alle 02:00 infatti, un’auto parcheggiata in via Piacenza ha, per motivi ancora da chiarire, iniziato a prendere fuoco che si è protratto all’interno di un magazzino adiacente al mezzo dove erano custodite una dozzina di bombole mettendo dunque a serio rischio l’intera abitazione.

Sul posto sono arrivati dapprima gli uomini della polizia di Stato che hanno provveduto a sgombrare le strade affollatesi di curiosi, e successivamente i vigili del fuoco i quali hanno spento il rogo intorno alle 03:30 e fatto evacuare l’intero edificio letteralmente sommerso nel fumo prodotto dalle fiamme.

Le forze dell’ordine stanno indagando sull’origine del rogo, anche se, secondo alcune indiscrezioni, sembra che potrebbe trattarsi di origine dolosa.

Di Pietro Geremia