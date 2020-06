Canicattì, paura nella notte: incendiato il portone di un’abitazione

Print This Post

Una mattina alquanto particolare quella appena trascorsa a Canicattì.

Intorno alle 4.00 pare che il portone di un’abitazione situata in via Guglielmo Marconi sia andato misteriosamente a fuoco.

Una volta scoppiato l’incendio, che parrebbe essere di matrice dolosa, sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco della locale Compagnia i quali, idranti alla mano, sono riusciti a estinguere le fiamme in men che non si dica dando così via libera alle indagini degli uomini dell’arma dei carabinieri.

Di Pietro Geremia