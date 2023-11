Un’interrogazione sulla paventata chiusura del reparto di Chirurgia dell’ospedale “Barone Lombardo” di Canicattì è stata presentata dal deputato Rosellina Marchetta, segretario all’Ars.

Al presidente della Regione Renato Schifani e all’assessore alla Salute Giovanna Volo, vengono chiesti chiarimenti.

“Nel recente passato erano stati sospesi – scrive la Marchetta – i ricoveri presso il reparto di Terapia Intensiva Cardiologica e ad oggi gli stessi non risultano riattivati.

Il presidio ospedaliero soffre anche di forti criticità quanto ai reparti di Ostetricia, Ginecologia e Pediatria, ma anche da gravi carenze di organico. Crescono le voci di chiusura di altri reparti e del centro trasfusionale.

Notizie che stanno destabilizzando i canicattinesi e quelli del comprensorio servito dall’ospedale Barone Lombardo. A mio avviso – prosegue il deputato – occorre scongiurare la chiusura dei reparti e investire risorse per consentire al nosocomio di Canicattì di diventare un centro di primo soccorso d’eccellenza a beneficio dei servizi socio- sanitari di tutto il comprensorio”.

Nell’ interrogazione con carattere d’ urgenza la deputata agrigentina ha chiesto quali iniziative e provvedimenti si intendano adottare per evitare la chiusura del reparto di chirurgia dell’Ospedale “Barone Lombardo” di Canicattì, per consentire la riapertura e la piena funzionalità del reparto di Terapia Intensiva Cardiologica e per porre rimedio alle altre criticità che affliggono l’ospedale.