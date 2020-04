Canicattì, paziente ricoverato per sospetto covid 19: tutti gli esami escludono ogni rischio(Video)

Print This Post

La Croce Verde di Canicattì, da qualche giorno, ha avuto l’autorizzazione regionale al trasporto dei pazienti sospetti Covid-19 in tutta la provincia di Agrigento .

I volontari sono stati dotati degli strumenti di protezione(tuta di protezione contro agenti biologici , mascherine e occhiali) per effettuare i tamponi ai soggetti che hanno terminato il periodo di quarantena.

Propro ieri un paziente anziano, con sintomi respiratori sospetti, è stato trasportato in ospedale per effettuare la procedura prevista in questi casi.

Al pazienze sono stati eseguiti tutti gli esami strumentali di rito, tac ed esami del sangue, che hanno evidenziato una patologia respiratoria cronica escludendo di fatto che potesse trattarsi di Covid 19.

La struttura ospedaliera canicattinese si è anche attrezzata con una zona di pre triage dove vengono effettuati i tamponi per i casi sospetti di Covid-19 in modo da evitare ogni possibile contatto con altre aree del nosocomio.

I ragazzi della Croce Verde di Canicattì inoltre, hanno realizzato un interessante video, mirato alla prevenzione, dove vengono evidenziati tutti i comportamenti a rischio di contagio coronavirus (Covid-19).

Di seguito il video.