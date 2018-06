Canicattì, per l’Asp è presente dell’acqua inquinata nelle vie Micca e Toselli

Connect on Linked in

Continuano i casi di acqua non potabile presenti nelle condutture idriche canicattinesi.

Nei giorni scorsi, in seguito ad alcuni campionamenti effettuati nei punti di rete di via Micca e via Toselli da parte dell’Asp di Agrigento, sembra infatti che ci sia uno sforamento dei parametri batteriologici che renderebbe così l’acqua non idonea alla potabilità.

In risposta a tale situazione, la stessa Girgenti Acque, società che gestisce il Servizio Idrico Integrato dei Comuni della Provincia di Agrigento, ha annunciato che eseguiranno “ulteriori campionamenti nella zona interessata, comunicando alle autorità competenti gli esiti delle analisi eseguite”.

Di Pietro Geremia