Canicattì, “Perchè insieme”: incontro con Silvio Benedetto

Sabato 30 marzo 2019 dalle 19:00 alle 21:00 e domenica 31 marzo dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:00 – Ingresso Gratuito

“Convivio di primavera”: La prima edizione si apre a Canicattì al centro culturale San Domenico .

Musica, pittura, incontri. Alla mostra “UOMOSTRUTTURAMBIENTE” presenze dalla Liguria, dalla Sicilia, da Roma, dall’Argentina – Direttore artistico Silvio Benedetto

L’attività artistico-culturale di Silvio Benedetto in Sicilia è iniziata negli anni ’70 e continua fino ad oggi. Nel campo della pittura, oltre alla sua intensa attività espositiva, ricordiamo il “Cristo del Politeama” (installazione di 33 metri in piazza Politeama a Palermo, 1974), la “Valle delle pietre dipinte” (110 massi dipinti sul tema della Divina Commedia, Campobello di Licata, anni ’90 e anni 2000) e “Ad Empedocle” (opere in pietra, ceramica e mosaico, nel centro storico di Agrigento, 2016).

In ambito teatrale annoveriamo gli importanti allestimenti al Premio Mondello di Palermo e, sempre in questa stessa città, un extra muros del suo “Teatro negli appartamenti” a via Saverio Cavallari e la creazione del suo “Teatro del vicolo”.

Memorabili anche i suoi allestimenti di “La Sagra del Signore della Nave” di Pirandello ad Agrigento (Valle dei Templi) e il suo “Lucrezia Borgia” all’Anfiteatro Greco di Taormina.

Alle 19:00 di sabato 30 marzo, nella “Sala Mostre”del Centro Culturale San Domenico, in Piazza Dante a Canicattì, avrà inizio la 1° edizione del “Convivio di primavera”, una manifestazione culturale a carattere continuativo con ricorrenza annuale ideata per celebrare le arti visive, la musica, gli incontri.

La mostra “Uomostrutturambiente”

Da anni Silvio Benedetto tratta questo tema, dal titolo più che eloquente, invitando artisti di diversi luoghi e tendenze, tutti però (come Benedetto ama dire) “pittori di pennello”.

Questa valida raccolta, costituita dalle opere di Diego Alù, Eliseo Andriolo, Flavia Benedetto, Alejandra Borrelli, Giovanni Castiglia, Pippo Di Giacinto, Salvina Falsone, Franca Ferrari, Enrico Imberciadori, Maura Jasoni, Kristine Kvitka, Silvia Lotti, Julia Elisabeth Lukaschewsky, Teresa Monaca, Angelo Monachello, Marcela Pizarro Mackenzie, Cecilia Maldini, Carlo Moggia, Maria Beatriz Perez, Luisa Racanelli, Rosa Saissac, Beatriz Verde, da sabato pomeriggio sarà ospitata a Canicattì (Agrigento).

La musica (sabato 30 marzo 2019 ore 19 e domenica 31 ore 18)

“Convivio di primavera”, sempre all’interno del Centro Culturale San Domenico di Canicattì, sabato 30 marzo 2019, presenterà “La voce della Sicilia” con il canto di Giovanna Caruana.

Sempre in ambito musicale “La via del mare” (scambi artistico-culturali con l’Argentina) offrirà una guida all’ascolto di “Sangre adentro”, l’ultima creazione del compositore argentino Guillermo Zarba.

Al Comune di Canicattì va il merito di aver dato l’avvio a questa ricca manifestazione di pittura, musica ed incontri.